Слепой пёс узнал бывшего сослуживца после 6-летней разлуки

Мужчина вместе с собакой служили в одном из самых опасных мест — городе Сангин. Там они обезвреживали мины.

29-летний Дэвид Херрера не видел своего бывшего сослуживца под кодовым именем Кэш N060 со времён их дислокации в Афганистане. Но несмотря на на долгую разлуку, девятилетний пёс, который со временем ослеп, узнал своего друга. На видео с их встречей видно, как собака радостно виляет хвостом, а мужчина едва сдерживает слёзы, сообщает Daily Mail.

Дэвид и Кэш встретились в 2011 году в городе Хартсвилле, Южная Каролина, где они вместе начали тренироваться перед отправкой в Афганистан. По словам мужчины, пёс не раз спасал его жизнь и жизнь товарищей, находя на их пути взрывные устройства.

В течение семи месяцев мы были вместе каждый день. Мы разминировали один из самых смертоносных городов мира — Сангин. Дэвид Херрера

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 19, 2017 at 5:27am PDT

После того как Дэвид вернулся из армии, он сразу разыскал Кэша, который на тот момент уже был на пенсии и жил вместе с одним из военных в Техасе. Мужчина признаётся, что уже не рассчитывал увидеть пса снова, но это свершилось.