Слепой пёс узнал бывшего сослуживца после 6-летней разлуки

Читайте также

Слепой пёс узнал бывшего сослуживца после 6-летней разлуки

0
Мужчина вместе с собакой служили в одном из самых опасных мест — городе Сангин. Там они обезвреживали мины.

29-летний Дэвид Херрера не видел своего бывшего сослуживца под кодовым именем Кэш N060 со времён их дислокации в Афганистане. Но несмотря на на долгую разлуку, девятилетний пёс, который со временем ослеп, узнал своего друга. На видео с их встречей видно, как собака радостно виляет хвостом, а мужчина едва сдерживает слёзы, сообщает Daily Mail.

Дэвид и Кэш встретились в 2011 году в городе Хартсвилле, Южная Каролина, где они вместе начали тренироваться перед отправкой в Афганистан. По словам мужчины, пёс не раз спасал его жизнь и жизнь товарищей, находя на их пути взрывные устройства.

В течение семи месяцев мы были вместе каждый день. Мы разминировали один из самых смертоносных городов мира — Сангин.

Дэвид Херрера

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on

После того как Дэвид вернулся из армии, он сразу разыскал Кэша, который на тот момент уже был на пенсии и жил вместе с одним из военных в Техасе. Мужчина признаётся, что уже не рассчитывал увидеть пса снова, но это свершилось.

Он был так взволнован. Я даже не знал, что он ослеп, пока не встретился с ним. Я просто рад, что снова смог его погладить.

Дэвид Херрера

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!