Профессионал наглядно показал разницу между бас-гитарами за $100 и $10 тыс.

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Профессионал наглядно показал разницу между бас-гитарами за $100 и $10 тыс.

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Итальянский музыкант под ником Davie504 снял видео, где сыграл мелодию на трёх различных гитарах.

Популярный итальянский музыкант, проживающий в Великобритании, прославился на "Ютубе" благодаря своей любви к музыке и игре на гитаре.

В очередном видео Дэйви продемонстрировал подписчикам разницу звучания бас-гитары Fodera Emperor Deluxe за 10 000 долларов, Lindo P-Bass за 100 долларов и Fender Jazz Bass за 700 долларов.

— Я играю соло гитарами за 100 долларов, 700 долларов и 10 000 долларов (да, вы прочитали всё верно) — три гитары в одном соло. А какая нравится больше вам?! — подписал Дэйви своё видео.

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