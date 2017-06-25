Ещё одна одержимая идеей превратиться в куклу Барби — на этот раз 46-летняя мать

На что готовы женщины, чтобы выглядеть словно кукла в любом возрасте? Героиня этой истории, мать-одиночка из Лондона, потратила 20 тысяч фунтов (почти 1,5 миллиона рублей по нынешнему курсу) на то, чтобы выглядеть как Барби.

В свои 46 лет Рейчел Эванс остаётся одержимой детской игрушкой и делает всё возможное и невозможное, чтобы стать её реальной копией. Сложно посчитать, сколько раз она ложилась под нож хирурга за последние 11 лет.

За это время она увеличила щёки, уменьшила челюсть, исправила контур тела, сделала ринопластику и увеличение груди facebook.com/BikiniAthleteRachelEvans

Она даже делала очень странную операцию, чтобы уголки её рта всё время смотрели вверх, словно вечная кукольная улыбка. И всё это лишь для того, чтобы чувствовать себя как Барби.

Всё началось 15 лет назад, когда черноволосая Рейчел ещё отдавала предпочтение готическому стилю. Тогда её сильно вдохновил образ Барби, и она во что бы то ни стало решила походить на свой идеал. Для начала она стала ходить в спортивный зал, чтобы стать обладательницей стройных ног и осиной талии.

Несмотря на то, что у неё есть муж Даррен, который поддерживает её во всём и не порицает за пристрастие к пластической хирургии, Рейчел лелеет надежду когда-нибудь встретить своего Кена. На вопрос журналистов, что бы она выбрала: мужа или жизнь в стиле Барби, женщина рассмеялась и сказала, что сразу же подала бы на развод, если бы муж стал для неё препятствием на пути к мечте.

Неудовлетворённость личной жизнью Рейчел восполняет участием в тв-шоу и фотосессиях, на которых мастерски изображает пустой и бездушный кукольный взгляд. В планах у неё продолжать "совершенствоваться", стать гламурной моделью и сняться для журнала Playboy.