Пожарные Ливерпуля разобрали дымоход жилого дома, чтобы спасти котёнка

Котёнок, который в течение четырёх дней находился в трубе дымохода, был наконец-то спасён отважными пожарными Ливерпуля и местной командой зоозащитников RSPCA.

Хозяин котёнка Лолы начал беспокоиться, когда услышал жалобное мяуканье и шум внутри дымохода. Спасение животного далось нелегко — пожарные с ног до головы испачкались в саже. Но испорченная форма — ничто по сравнению со спасённой жизнью невинного животного.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 19 2017 в 8:44 PDT

Сейчас Лола находится под присмотром ветеринаров, которые говорят о том, что её жизнь вне опасности. Спасатели рассказали, что кошка проявила чудеса живучести — каким-то неведомым образом ей удалось пролезть вверх по трубе 2,5 метра.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 19 2017 в 8:44 PDT

Изначально спасатели забрались на крышу, чтобы оттуда подцепить Лолу и вытянуть её наверх. Когда этот план с треском провалился, они стали разбирать камин и трубу, чтобы подобраться ближе к перепуганному животному.