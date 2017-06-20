Пожарные Ливерпуля разобрали дымоход жилого дома, чтобы спасти котёнка

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Пожарные Ливерпуля разобрали дымоход жилого дома, чтобы спасти котёнка

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Фото: © instagram.com/jammy_life

Котёнок, который в течение четырёх дней находился в трубе дымохода, был наконец-то спасён отважными пожарными Ливерпуля и местной командой зоозащитников RSPCA.

Хозяин котёнка Лолы начал беспокоиться, когда услышал жалобное мяуканье и шум внутри дымохода. Спасение животного далось нелегко — пожарные с ног до головы испачкались в саже. Но испорченная форма — ничто по сравнению со спасённой жизнью невинного животного.

Сейчас Лола находится под присмотром ветеринаров, которые говорят о том, что её жизнь вне опасности. Спасатели рассказали, что кошка проявила чудеса живучести — каким-то неведомым образом ей удалось пролезть вверх по трубе 2,5 метра.

Изначально спасатели забрались на крышу, чтобы оттуда подцепить Лолу и вытянуть её наверх. Когда этот план с треском провалился, они стали разбирать камин и трубу, чтобы подобраться ближе к перепуганному животному.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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