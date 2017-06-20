Facebook нашёл отца, которого дочь искала 30 лет, — он жил в 20 минутах от неё

Мать скрывала, кто был отцом девочки, и даже дала ей чужую фамилию, чтобы мужчина не смог найти свою дочь.

Женщина, которая более 30 лет пыталась узнать, кто её отец, наконец-то нашла его благодаря ДНК-тесту. Об этом пользователь под ником Тётушка Чесс рассказал в нескольких постах в "Твиттере", которые тронули тысячи сердец.

Женщина написала, что поиск занял у неё всего семь дней, хотя вся семья была против её затеи. К удивлению Чесс, ДНК-текст показал, что она на 23% европейка. Тогда она обратилась к своей маме, так как та утверждала, что её отец темнокожий. После тщательного допроса женщина назвала его имя.

Получив всю информацию, я при помощи моей тёти нашла его на "Фейсбуке". Я буквально сошла с ума. Он была так похож на меня! Чесс

Девушка набралась смелости, чтобы сообщить мужчине, что она его дочь. И на удивление он ответил ей ещё более душераздирающим сообщением: "Я искал тебя всегда". Оказалось, что всё это время он жил в 20 минутах езды от Чесс.

Я никогда не испытывала подобных чувств. Оказывается, он был рядом всю жизнь, но не мог найти меня из-за моей неверной фамилии Чесс

Чесс призналась, что всё это время думала, что с ней что-то не так, раз она не заслужила любовь отца. Она винила себя в произошедшем, но, оказывается, папа ждал её все 30 лет. Теперь они постоянно переписываются и проводят время вместе. Чесс безумно счастлива, что наконец-то узнала, что такое отцовская любовь.