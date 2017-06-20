Полицейский вырубил пьяного нарушителя точным ударом в горло (видео)

Во время задержания нарушитель решает отомстить полицейскому, но неожиданно получает ответный удар, который вызывает истерику у девушки.

В Сети появилось видео, на котором в тёмное время суток задерживают мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля.

Недовольный нарушитель начинает оказывать сопротивление правоохранительным органам — сначала словесно, а потом уже физически.

Во время объяснения полицейского нарушитель ударяет коленом ему в область паха. Однако страж порядка не теряется и решает успокоить агрессивного водителя, перебив ему дыхание кулаком.

Подруга лихача, на глазах у которой произошёл инцидент, начала визжать во всё горло. Однако пользователи Сети уже успели отметиться гифкой, где сравнили её визг с криком козы.