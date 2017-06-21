Удачливый фотограф поймал вспышку молнии и радугу на одном снимке

Радуга обычно ассоциируется со светлым весенним днём, а молния — с летним мрачным буйством стихии, поэтому поймать эту несопоставимую парочку — большая редкость.
Американский фотограф Джош Руден снял это необычное явление на камеру своего мобильного телефона в штате Айова. Парень, которому уже 28 лет, был удивлён словно маленький мальчик, когда увидел яркий разряд по соседству с разноцветной дугой.
Я ехал домой с работы примерно в полдевятого вечера и остановился, чтобы сфотографировать грозу
Джош Руден
Эта фотография вдохновила многих пользователей Сети, которые увидели в ней потенциал для обложки какого-нибудь музыкального альбома.
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