Удачливый фотограф поймал вспышку молнии и радугу на одном снимке

Невероятно удачливый фотограф сумел поймать сразу два самых красивых природных явления в одном кадре. Его снимок, который выглядит так, словно прошёл обработку в фоторедакторах, уже облетел весь Интернет и стал одним из самых обсуждаемых на этой неделе.

Радуга обычно ассоциируется со светлым весенним днём, а молния — с летним мрачным буйством стихии, поэтому поймать эту несопоставимую парочку — большая редкость.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 20 2017 в 1:48 PDT

Американский фотограф Джош Руден снял это необычное явление на камеру своего мобильного телефона в штате Айова. Парень, которому уже 28 лет, был удивлён словно маленький мальчик, когда увидел яркий разряд по соседству с разноцветной дугой.

Я ехал домой с работы примерно в полдевятого вечера и остановился, чтобы сфотографировать грозу Джош Руден

Эта фотография вдохновила многих пользователей Сети, которые увидели в ней потенциал для обложки какого-нибудь музыкального альбома.