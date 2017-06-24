63-летняя танцовщица: "На шесте я вновь становлюсь молодой"

Pole dance (пол-данс, или танец на шесте) уже долгое время остаётся одним из самых популярных видов танцев и силовых тренировок среди молодых девушек. Это действительно очень тяжело, но при всём этом 63-летняя женщина из Австралии не может отказать себе в удовольствии повисеть в шпагате вниз головой на пилоне.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 20 2017 в 3:05 PDT

Лин Деллаведова увлеклась танцами на пилоне ещё в 2010 году, но до этого времени она никогда не занималась ни другими видами танцев, ни гимнастикой. 63-летняя бабушка из австралийского города Виктории вспоминает свой первый день на занятиях.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 20 2017 в 3:06 PDT

Мне сразу же захотелось уйти. На фоне молоденьких девочек я выглядела древностью Лин Деллаведова

К счастью, Лин очень повезло с преподавателем — та создала дружественную атмосферу, в которой женщина почувствовала себя очень комфортно. С тех пор прошло семь лет, и сейчас Лин может с лёгкостью висеть вниз головой, исполнять причудливые трюки и даже выступает в бурлеск-шоу.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 20 2017 в 3:06 PDT

Стимулом для занятий было выступление перед семьёй на своё 60-летие. Ей хотелось по-настоящему удивить родственников тем, что она умеет. Лин поставила собственный номер для вечеринки в стиле 20-х годов и сорвала бурю оваций.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 20 2017 в 3:06 PDT

Возможность делать движения, на которые способна девушка втрое моложе меня, омолаживает Лин Деллаведова

Лин планирует выступить снова, но уже на своём 70-летии. Таким образом она хочет подать пример всем, кто считает, что слишком стар для спорта и гимнастики.