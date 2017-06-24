63-летняя танцовщица: "На шесте я вновь становлюсь молодой"

Лин Деллаведова увлеклась танцами на пилоне ещё в 2010 году, но до этого времени она никогда не занималась ни другими видами танцев, ни гимнастикой. 63-летняя бабушка из австралийского города Виктории вспоминает свой первый день на занятиях.
Мне сразу же захотелось уйти. На фоне молоденьких девочек я выглядела древностью
Лин Деллаведова
К счастью, Лин очень повезло с преподавателем — та создала дружественную атмосферу, в которой женщина почувствовала себя очень комфортно. С тех пор прошло семь лет, и сейчас Лин может с лёгкостью висеть вниз головой, исполнять причудливые трюки и даже выступает в бурлеск-шоу.
Стимулом для занятий было выступление перед семьёй на своё 60-летие. Ей хотелось по-настоящему удивить родственников тем, что она умеет. Лин поставила собственный номер для вечеринки в стиле 20-х годов и сорвала бурю оваций.
Возможность делать движения, на которые способна девушка втрое моложе меня, омолаживает
Лин Деллаведова
Лин планирует выступить снова, но уже на своём 70-летии. Таким образом она хочет подать пример всем, кто считает, что слишком стар для спорта и гимнастики.
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