Порнозвезда пообещала блогеру свидание, выдвинув условие, которое он выполнил

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Порнозвезда пообещала блогеру свидание, выдвинув условие, которое он выполнил

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Коллаж © L!FE. Скриншот видео Ben Wonder

Начинающий видеоблогер Бен Уандер продолжает попытки наладить свою личную жизнь. В этот раз подросток из Австралии написал в "Твиттере" 31-летней порноактрисе Асе Акире и пригласил её на свидание. На удивление девушка согласилась, но только при одном условии — он должен написать для неё песню. Видимо, до этого она не была знакома с творчеством юноши, в отличие от него...

На своём канале Бен делает музыку из совершенно невообразимых звуков — шелеста туалетной бумаги или заказа пиццы.

Ранее он пытался пригласить на свидание свою знакомую, но та ему отказала. Впрочем, подросток не долго расстраивался — зато получился классный трек.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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