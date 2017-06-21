Порнозвезда пообещала блогеру свидание, выдвинув условие, которое он выполнил

Начинающий видеоблогер Бен Уандер продолжает попытки наладить свою личную жизнь. В этот раз подросток из Австралии написал в "Твиттере" 31-летней порноактрисе Асе Акире и пригласил её на свидание. На удивление девушка согласилась, но только при одном условии — он должен написать для неё песню. Видимо, до этого она не была знакома с творчеством юноши, в отличие от него...

На своём канале Бен делает музыку из совершенно невообразимых звуков — шелеста туалетной бумаги или заказа пиццы. Ранее он пытался пригласить на свидание свою знакомую, но та ему отказала. Впрочем, подросток не долго расстраивался — зато получился классный трек.