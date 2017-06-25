Семья шизофреников и психов помогла учёным открыть новый ген

Учёным удалось обнаружить новый ген, связанный с психозом, после изучения семьи, в которой 10 человек страдали от симптомов психического заболевания. Новое открытие позволит иметь более открытое понимание биологии психоза.

В ходе исследований учёные предположили, что существует связь между генетикой и психотическими расстройствами. По их мнению, риск развития психоза гораздо выше, если, например, если хотя бы один из членов семьи им страдает.

Исследование опубликовано в журнале Nature Genetics. Учёные сосредоточились на большой семьи в Исландии, состоящей из 10 человек.

Выяснилось, что шести родственникам был поставлен диагноз "шизофрения", двоим — "шизоаффективное расстройство", и остальным двум — "психотическое расстройство". Все из 10 членов семьи заявляли, что видели галлюцинации и находились в бреду.

Учёные проанализировали геномы членов семьи и нашли мутацию в одном гене — RBM12, который был у всех десяти родственников.

Также удалось определить различные повреждения мутации в том же гене, когда проводили анализ в другой семье из Финляндии. Обнаружив повреждение мутации в RBM12, учёные определили, что этот ген имеет важное значение для нормального функционирования мозга.

Кроме того, по их словам, некоторые люди, не страдающие психическими отклонениями, делают копию мутантного гена. Тем не менее у людей появлялись признаки непсихотических психических расстройств, а также нарушение когнитивной функции. Это ещё одно подтверждение того, что ген RBM12 имеет решающее значение для поддержания неврологических функций.

Теперь учёные должны сосредоточиться на поиске, так как эти мутации в гене приводят к молекулярным и клеточным изменениям Манди Джонстон, сотрудник Эдинбургского университета

Учёные заявляют, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять функцию гена RBM12, но эти данные помогут пониманию работы нейробиологических механизмов при работе с психозом.