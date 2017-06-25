Семья шизофреников и психов помогла учёным открыть новый ген

В ходе исследований учёные предположили, что существует связь между генетикой и психотическими расстройствами. По их мнению, риск развития психоза гораздо выше, если, например, если хотя бы один из членов семьи им страдает.
Исследование опубликовано в журнале Nature Genetics. Учёные сосредоточились на большой семьи в Исландии, состоящей из 10 человек.
Выяснилось, что шести родственникам был поставлен диагноз "шизофрения", двоим — "шизоаффективное расстройство", и остальным двум — "психотическое расстройство". Все из 10 членов семьи заявляли, что видели галлюцинации и находились в бреду.
Учёные проанализировали геномы членов семьи и нашли мутацию в одном гене — RBM12, который был у всех десяти родственников.
Также удалось определить различные повреждения мутации в том же гене, когда проводили анализ в другой семье из Финляндии. Обнаружив повреждение мутации в RBM12, учёные определили, что этот ген имеет важное значение для нормального функционирования мозга.
Кроме того, по их словам, некоторые люди, не страдающие психическими отклонениями, делают копию мутантного гена. Тем не менее у людей появлялись признаки непсихотических психических расстройств, а также нарушение когнитивной функции. Это ещё одно подтверждение того, что ген RBM12 имеет решающее значение для поддержания неврологических функций.
Теперь учёные должны сосредоточиться на поиске, так как эти мутации в гене приводят к молекулярным и клеточным изменениям
Манди Джонстон, сотрудник Эдинбургского университета
Учёные заявляют, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять функцию гена RBM12, но эти данные помогут пониманию работы нейробиологических механизмов при работе с психозом.
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