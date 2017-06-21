Студенты отметили конец сессии пьяной вечеринкой и купанием голышом

Студенты одного из старейших в мире университетов отметили окончание экзаменационной сессии. В честь праздника была устроена грандиозная вечеринка с фейерверком, после которой пьяные студенты отправились купаться в местной речке голышом.

Студенты Кембриджского университета доказали, что умеют не только учиться, но и отдыхать. После официальной части праздника толпа пьяных и нарядных молодых людей вышла на прогулку по улицам старинного города.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 20 2017 в 5:39 PDT

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 20 2017 в 5:40 PDT

В конце праздника студенты и преподаватели смогли насладиться великолепным световым шоу с фейерверками. Впрочем, далеко не молодые люди сочли это поводом разойтись по домам.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 20 2017 в 5:40 PDT

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 20 2017 в 5:40 PDT

Те студенты, что продержались на ногах до утра, собрались на мосту через реку Кам и решили устроить массовый заплыв. При этом отсутствие купальных костюмов молодых людей ничуть не смутило: кто-то купался прямо в вечернем наряде, а кто-то и вовсе без одежды. Лишь после этого студенты смирились с окончанием праздника.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 20 2017 в 5:40 PDT

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 20 2017 в 5:41 PDT

Стоит отметить, что пьяные вечеринки в конце учебного года — одна из традиций Кембриджского университета. На этот раз в праздновании приняли участие почти 2000 студентов.