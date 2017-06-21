Студенты отметили конец сессии пьяной вечеринкой и купанием голышом

Студенты Кембриджского университета доказали, что умеют не только учиться, но и отдыхать. После официальной части праздника толпа пьяных и нарядных молодых людей вышла на прогулку по улицам старинного города.
В конце праздника студенты и преподаватели смогли насладиться великолепным световым шоу с фейерверками. Впрочем, далеко не молодые люди сочли это поводом разойтись по домам.
Те студенты, что продержались на ногах до утра, собрались на мосту через реку Кам и решили устроить массовый заплыв. При этом отсутствие купальных костюмов молодых людей ничуть не смутило: кто-то купался прямо в вечернем наряде, а кто-то и вовсе без одежды. Лишь после этого студенты смирились с окончанием праздника.
Стоит отметить, что пьяные вечеринки в конце учебного года — одна из традиций Кембриджского университета. На этот раз в праздновании приняли участие почти 2000 студентов.
- Популярные
- По времени