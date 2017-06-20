Пользователь Сети опрометчиво пообещал набить портрет Меркель на ягодице

Мужчина поспорил, что если его пост наберёт 10 тысяч лайков, то канцлер Германии окажется на его пятой точке.

Пользователь Reddit под ником u/Errk_fu выложил в Сеть портрет канцлера Германии Ангелы Меркель и пообещал, что если пост наберёт более 10 тысяч лайков, то он сделает такую татуировку. Причём место мужчина выбрал весьма неоднозначное — на ягодице.

За пользователями Сети не заржавеет, поэтому пост набрал около 25 тысяч положительных оценок. И модератор сайта написал, что юзера u/Errk_fu заблокируют, если он не выполнит обещание. Так что выхода не оставалось.

Чтобы доказать, что всё взаправду, мужчина выложил четыре снимка, иллюстрирующие этапы создания татуировки.