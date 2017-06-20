Пользователь Сети опрометчиво пообещал набить портрет Меркель на ягодице

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Пользователь Сети опрометчиво пообещал набить портрет Меркель на ягодице

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Фото: www.reddit.com

Мужчина поспорил, что если его пост наберёт 10 тысяч лайков, то канцлер Германии окажется на его пятой точке.

Пользователь Reddit под ником u/Errk_fu выложил в Сеть портрет канцлера Германии Ангелы Меркель и пообещал, что если пост наберёт более 10 тысяч лайков, то он сделает такую татуировку. Причём место мужчина выбрал весьма неоднозначное — на ягодице.

If this post gets 10,000 upvotes, I'll get Mutti tattooed on my ass! No bamboozle. from neoliberal

За пользователями Сети не заржавеет, поэтому пост набрал около 25 тысяч положительных оценок. И модератор сайта написал, что юзера u/Errk_fu заблокируют, если он не выполнит обещание. Так что выхода не оставалось.

Mutti Booty Tat Time from neoliberal

Чтобы доказать, что всё взаправду, мужчина выложил четыре снимка, иллюстрирующие этапы создания татуировки.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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