Школьник изобрёл гаджет, который спасёт забытых в раскалённых машинах младенцев

Десятилетний мальчик из Техаса придумал устройство, призванное спасти жизнь младенцам, оставленным в раскалённых автомобилях. Это распространённая причина детской смерти в США — за 20 лет там погибло более 700 забытых в машинах младенцев.

Гаджет, придуманный Бишопом Карри, представляет собой небольшую коробку с воздуховодом и встроенной передающей антенной. Устройство, получившее название "Оазис", будет подавать в салон автомобиля прохладный воздух, а также предупредит об опасности родителей и экстренные службы.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 20 2017 в 6:53 PDT

Идея создать подобный гаджет пришла школьнику в голову, когда он увидел репортаж о смерти младенца. Несколько производителей уже готовы помочь Бишопу в реализации его идеи. Кроме того, в рамках кампании по сбору средств на развитие устройства удалось собрать уже больше 20 тысяч долларов.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 20 2017 в 6:53 PDT