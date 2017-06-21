Школьник изобрёл гаджет, который спасёт забытых в раскалённых машинах младенцев

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Школьник изобрёл гаджет, который спасёт забытых в раскалённых машинах младенцев

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Фото © Instagram/nebesnyphoenix

Десятилетний мальчик из Техаса придумал устройство, призванное спасти жизнь младенцам, оставленным в раскалённых автомобилях. Это распространённая причина детской смерти в США — за 20 лет там погибло более 700 забытых в машинах младенцев.

Гаджет, придуманный Бишопом Карри, представляет собой небольшую коробку с воздуховодом и встроенной передающей антенной. Устройство, получившее название "Оазис", будет подавать в салон автомобиля прохладный воздух, а также предупредит об опасности родителей и экстренные службы.

Публикация от @nebesnyphoenix

Идея создать подобный гаджет пришла школьнику в голову, когда он увидел репортаж о смерти младенца. Несколько производителей уже готовы помочь Бишопу в реализации его идеи. Кроме того, в рамках кампании по сбору средств на развитие устройства удалось собрать уже больше 20 тысяч долларов.

Публикация от @nebesnyphoenix

Мы живём в Техасе, где смертельные случаи в раскалённых автомобилях слишком распространены

Отец Бишопа Карри

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