Школьник изобрёл гаджет, который спасёт забытых в раскалённых машинах младенцев

Гаджет, придуманный Бишопом Карри, представляет собой небольшую коробку с воздуховодом и встроенной передающей антенной. Устройство, получившее название "Оазис", будет подавать в салон автомобиля прохладный воздух, а также предупредит об опасности родителей и экстренные службы.
Идея создать подобный гаджет пришла школьнику в голову, когда он увидел репортаж о смерти младенца. Несколько производителей уже готовы помочь Бишопу в реализации его идеи. Кроме того, в рамках кампании по сбору средств на развитие устройства удалось собрать уже больше 20 тысяч долларов.
Мы живём в Техасе, где смертельные случаи в раскалённых автомобилях слишком распространены
Отец Бишопа Карри
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