Всемирно известные модные дома бьются за контракт с 6-летней инстаграм-моделью

Малышка Коко из Токио в свои шесть лет стала настоящей звёздочкой модельного мира. На её личный "инстаграм" подписано более 100 тысяч человек, а модные журналы готовы перегрызть друг другу глотки, лишь бы заполучить фотосессию с участием малютки.

Когда малышка Коко прогуливается по улочкам Токио, сложно не обратить внимание на её моднейшие луки. Элегантную, одетую по последнему писку моды девочку приглашают на всевозможные брендовые вечеринки и показы мод, включая мероприятия от компании Chanel.

Любовь к моде была бережно выращена родителями Коко, которые владеют винтажным бутиком одежды в квартале Харадзюку и поставляют свои товары по всему миру. Они привозили малышке самые модные вещички и давали советы по составлению гардероба.

Девочка быстро разобралась с основами моды и теперь не нуждается в советах старших. Её мама говорит, что её стиль — это смесь высокой моды и искусства, в духе брендов Comme des Garçons Girl и Moschino.

По словам мамы, девочке нравится находиться в центре внимания — это даёт ей много энергии и мотивирует развиваться дальше. К счастью, любимое дело у малышки Коко спорится, она стала примером для подражания детей и взрослых не только из Японии, но и со всего мира.

Благодаря "Инстаграму" Коко не только завоёвывает сердца, но и учится новому. Она пристально следит за всеми веяниями постоянно меняющегося мира моды и применяет полученные знания на практике.

Пока ещё девочка не определилась, чем хочет заниматься, когда вырастет, но родители уверены, что дело всей её жизни будет связано с миром моды. И они не намерены ей в этом перечить.