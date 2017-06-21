Экзорциста, убившего троих детей, приговорили к смертной казни

Колдун-самозванец был приговорён к смертной казни за убийство троих детей во время обряда экзорцизма. Маг намеревался изгнать из них злых духов, которые, по его мнению, завладели их душами.

Экзорцист Тун Нэйнг был признан виновным в том, что убил троих детей, младшему из которых было всего восемь месяцев, в маленькой деревушке неподалёку от столицы Мьянмы — Нейпьидо. Очевидцы рассказали, что он внушил местным жителям, будто их дети одержимы злыми духами, а после атаковал их тёмными заклинаниями прямо на глазах у родителей.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 20 2017 в 7:59 PDT

Помимо смертного приговора Нэйнгу нужно отсидеть семь лет в тюрьме за то, что он нанёс тяжкие телесные повреждения четвёртому ребёнку, который также принимал участие в сеансе по изгнанию злых духов.

В Мьянме разрешена смертная казнь, но десятилетиями её не применяли, поэтому смертный приговор могут заменить 20 годами тюрьмы Фото: © East News

Вера в магию является частью повседневной жизни в Мьянме, но даже этот случай глубоко потряс местных жителей. Доверие жителей деревни Нэйнгу удалось завоевать после странного случая с отцом одной из местных девочек. Малышку привели в больницу покрытую синяками и ушибами. Шарлатан сказал, что отца одолели злые духи и он напал на свою дочку. После этого экзорцист начал отпаивать жителей "целебной" водой и взялся за "очищение" детских душ от охватившего их зла.