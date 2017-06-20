В Аргентине нашли коллекцию предметов, принадлежавших Гитлеру и его окружению

В найденную коллекцию, которая уже объявлена крупнейшей в истории страны, входит 75 предметов. Среди них есть барельеф с изображением Адольфа Гитлера, браслеты, кружки и футляры со свастикой, а также прибор для измерения головы.
Кроме того, в тайнике были обнаружены фотографии, подтверждающие связь предметов с высшими нацистскими чинами. В частности, на одном из снимков запечатлён сам Адольф Гитлер, держащий в руках увеличительное стекло, очень напоминающее стекло из коллекции.
Мы обратились к историкам, и они сказали нам, что это оригинальное увеличительное стекло, которое использовал Гитлер. Теперь мы работаем с международными экспертами
Нестор Ронкалья, глава федеральной полиции Аргентины
Полиции только предстоит определить, каким образом все эти артефакты оказались в Аргентине. Но, вероятнее всего, их привезли с собой беглые нацистские преступники, скрывавшиеся в Аргентине после падения Третьего рейха.
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