В Аргентине нашли коллекцию предметов, принадлежавших Гитлеру и его окружению

Аргентинская полиция обнаружила секретный склад нацистской атрибутики в доме коллекционера из Беккара, что недалеко от Буэнос-Айреса. Эксперты предполагают, что все 75 предметов, составляющих тайную коллекцию, ранее принадлежали высокопоставленным нацистам из Германии времён Второй мировой войны.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 20 2017 в 8:20 PDT

В найденную коллекцию, которая уже объявлена крупнейшей в истории страны, входит 75 предметов. Среди них есть барельеф с изображением Адольфа Гитлера, браслеты, кружки и футляры со свастикой, а также прибор для измерения головы.

Кроме того, в тайнике были обнаружены фотографии, подтверждающие связь предметов с высшими нацистскими чинами. В частности, на одном из снимков запечатлён сам Адольф Гитлер, держащий в руках увеличительное стекло, очень напоминающее стекло из коллекции.

Мы обратились к историкам, и они сказали нам, что это оригинальное увеличительное стекло, которое использовал Гитлер. Теперь мы работаем с международными экспертами Нестор Ронкалья, глава федеральной полиции Аргентины

Полиции только предстоит определить, каким образом все эти артефакты оказались в Аргентине. Но, вероятнее всего, их привезли с собой беглые нацистские преступники, скрывавшиеся в Аргентине после падения Третьего рейха.