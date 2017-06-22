Фотограф 4 года не выбрасывал мусор, чтобы создать фотосессию, внушающую тревогу

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Фотограф 4 года не выбрасывал мусор, чтобы создать фотосессию, внушающую тревогу

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facebook.com/Antoine-Repessé-Photographe

Фотограф-самоучка из Лилля Антуан Репессе в течение четырёх лет не выкидывал перерабатываемый мусор, чтобы наглядно проиллюстрировать свою точку зрения. Собрав гигантскую коллекцию отходов, он создал впечатляющую фотосессию № 365 Unpacked, которая заставляет переосмыслить роль человека как потребителя.

<p>facebook.com/Antoine-Repessé-Photographe</p>

За эти четыре года Антуан собрал 70 кубических метров мусора: 1600 пакетов из-под молока, 4800 втулок от туалетной бумаги, 800 килограммов газет и журналов, которые он разделил на страницы для пущего визуального эффекта.

<p>facebook.com/Antoine-Repessé-Photographe</p>

Я пытался создать картину, которая бы вызвала чувство тревоги

Антуан Репессе

<p>facebook.com/Antoine-Repessé-Photographe</p>

При помощи своей серии фотографий Антуан решает проблему, которая препятствует массовой переработке отходов. По его мнению, мы часто слышим о том, как много мусора мы производим, но никто даже близко этого не представляет.

<p><strong>facebook.com/Antoine-Repessé-Photographe</strong></p>

Он решил наглядно показать, сколько мусора оставляет после себя отдельный человек и как важно начать с себя, чтобы решить глобальные проблемы.

<p>facebook.com/Antoine-Repessé-Photographe</p>

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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