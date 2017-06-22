Фотограф 4 года не выбрасывал мусор, чтобы создать фотосессию, внушающую тревогу

За эти четыре года Антуан собрал 70 кубических метров мусора: 1600 пакетов из-под молока, 4800 втулок от туалетной бумаги, 800 килограммов газет и журналов, которые он разделил на страницы для пущего визуального эффекта.
Я пытался создать картину, которая бы вызвала чувство тревоги
Антуан Репессе
При помощи своей серии фотографий Антуан решает проблему, которая препятствует массовой переработке отходов. По его мнению, мы часто слышим о том, как много мусора мы производим, но никто даже близко этого не представляет.
Он решил наглядно показать, сколько мусора оставляет после себя отдельный человек и как важно начать с себя, чтобы решить глобальные проблемы.
- Популярные
- По времени