15 самых сексуальных преступниц

Эти кадры были сделаны не во время фотосессий для модных журналов. И девушкам, которые попали в объектив, лучше не класть в рот палец. Вместо студии — полицейский участок, а по ту сторону камеры они чаще всего видят не Стивена Кляйна, а безымянного полицейского, который проводил задержание. Тем не менее им есть что показать.