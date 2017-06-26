15 самых сексуальных преступниц

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15 самых сексуальных преступниц

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Эти кадры были сделаны не во время фотосессий для модных журналов. И девушкам, которые попали в объектив, лучше не класть в рот палец. Вместо студии — полицейский участок, а по ту сторону камеры они чаще всего видят не Стивена Кляйна, а безымянного полицейского, который проводил задержание. Тем не менее им есть что показать.

Алиса Батрик, магазинная кража

Лорена Тавера, магазинная кража

Дженнифер Дженсен, нетрезвое вождение

Анджела Коутс, хулиганство

Меган Симмонс, нетрезвое вождение

Тори Блэк, нанесение побоев

Тони Ли Хопкинс, проституция

Сара Сирайт, похищение человека

Нина Добрев, нарушение общественного порядка

Вероника Родригез, оказание сопротивления сотрудникам полиции

Габриелла Хилл, хранение наркотиков

Стефани Вудс, кража

Сара Джейн Исбистер, нарушение условий досрочного освобождения

Линдси Эванс, хранение наркотиков

Линдси Лохан, неоднократные нарушения закона

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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