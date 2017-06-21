Гигантский кальмар отнял доску у серфингиста, сбросив его в воду (видео)

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Гигантский кальмар отнял доску у серфингиста, сбросив его в воду (видео)

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38-летний Джеймс Тейлор катался на сёрфе вместе со своей женой Кристиной в Мелкбосстранде, когда увидел гигантского кальмара, который, по его словам, был ранен. Мужчина решил бросить моллюску веревку, чтобы помочь ему, но тот выбрал более удобный способ передвижения и прицепился к доске спасителя. Видео с кальмаром Джеймс выложил в "Инстаграм", пояснив, что они пытались вытащить его на берег.

Впрочем, мнения пользователей Сети разделились: некоторые посчитали, что помощь моллюску была только ему во вред. Остаётся непонятным, как Джеймс собирался помочь ему и где гигантский кальмар находится сейчас.

A post shared by James Taylor (@ejamestaylor) on

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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