Мадонне больше не нравятся мальчики: новому любовнику 58-летней звезды 31 год

Около года назад Мадонна рассталась со своим бойфрендом, а сейчас нашла себе спутника жизни немного постарше. 58-летняя певица решила не нарушать свою традицию, завязывая отношения с мужчинами намного младше неё, и начала встречаться с 31-летней моделью Кевином Сампайо.

Todays Work out! ‍♀️‍♀️♥️ Публикация от Madonna (@madonna) Июн 7 2017 в 10:18 PDT

Бывший бойфренд Мадонны, 26-летний Абубакар Сумахоро, прожил в нью-йоркском особняке певицы около года и завязал хорошие отношения с её шестью детьми. К сожалению, паре не удалось создать своё общее счастье, поэтому теперь Мадонна ищет утешения в объятиях Кевина.

Polaroid by @jonathansampaio #portugal Публикация от Kevin Sampaio (@kevinsampaiotwin) Май 23 2017 в 7:15 PDT

Семпайо впечатлил певицу своим спокойствием и дружелюбным отношением. Ей очень понравилось то, что после первого свидания он не побежал к журналистам, чтобы рассказать все подробности.

I m ready for the summer #nyc Публикация от Kevin Sampaio (@kevinsampaiotwin) Май 5 2017 в 3:11 PDT

Влюблённых заметили вместе в Лиссабоне и во время мирового турне Мадонны по Южной Америке. Пара познакомилась на вечеринке в Лондоне в 2015 году. Тогда Кевин был сильно поражён и с тех пор не мог выкинуть певицу из головы. Наконец-то он осуществил свою мечту и сблизился с желанной женщиной.