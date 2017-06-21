Мадонне больше не нравятся мальчики: новому любовнику 58-летней звезды 31 год

Бывший бойфренд Мадонны, 26-летний Абубакар Сумахоро, прожил в нью-йоркском особняке певицы около года и завязал хорошие отношения с её шестью детьми. К сожалению, паре не удалось создать своё общее счастье, поэтому теперь Мадонна ищет утешения в объятиях Кевина.
Семпайо впечатлил певицу своим спокойствием и дружелюбным отношением. Ей очень понравилось то, что после первого свидания он не побежал к журналистам, чтобы рассказать все подробности.
Влюблённых заметили вместе в Лиссабоне и во время мирового турне Мадонны по Южной Америке. Пара познакомилась на вечеринке в Лондоне в 2015 году. Тогда Кевин был сильно поражён и с тех пор не мог выкинуть певицу из головы. Наконец-то он осуществил свою мечту и сблизился с желанной женщиной.
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