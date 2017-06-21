Мадонне больше не нравятся мальчики: новому любовнику 58-летней звезды 31 год

Читайте также

Мадонне больше не нравятся мальчики: новому любовнику 58-летней звезды 31 год

2716

Коллаж © L!FE. Фото © Instagram/madonna/Kevin Sampaio

Около года назад Мадонна рассталась со своим бойфрендом, а сейчас нашла себе спутника жизни немного постарше. 58-летняя певица решила не нарушать свою традицию, завязывая отношения с мужчинами намного младше неё, и начала встречаться с 31-летней моделью Кевином Сампайо.

Todays Work out! ‍♀️‍♀️♥️

Публикация от Madonna (@madonna)

Бывший бойфренд Мадонны, 26-летний Абубакар Сумахоро, прожил в нью-йоркском особняке певицы около года и завязал хорошие отношения с её шестью детьми. К сожалению, паре не удалось создать своё общее счастье, поэтому теперь Мадонна ищет утешения в объятиях Кевина.

Polaroid by @jonathansampaio #portugal

Публикация от Kevin Sampaio (@kevinsampaiotwin)

Семпайо впечатлил певицу своим спокойствием и дружелюбным отношением. Ей очень понравилось то, что после первого свидания он не побежал к журналистам, чтобы рассказать все подробности.

I m ready for the summer #nyc

Публикация от Kevin Sampaio (@kevinsampaiotwin)

Влюблённых заметили вместе в Лиссабоне и во время мирового турне Мадонны по Южной Америке. Пара познакомилась на вечеринке в Лондоне в 2015 году. Тогда Кевин был сильно поражён и с тех пор не мог выкинуть певицу из головы. Наконец-то он осуществил свою мечту и сблизился с желанной женщиной.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!