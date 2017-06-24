Как заставить гиков-инженеров уважать древние японские традиции

Вполне вероятно, что создатели нового вида спорта вдохновились диснеевским мультфильмом "Город героев", в котором главный персонаж принимал участие в подпольных боях роботов в японизированном мегаполисе. Как бы то ни было, "робосумо" уже заняло свою нишу и активно завоёвывает поклонников по всему миру.

Суть соревнования проста: два маленьких боевых робота занимают позиции на дохё (круглой площадке для боя) и делают всё возможное, чтобы вытеснить противника за пределы круга. Поскольку в битве участвуют не огромные борцы, а юркие роботы, бой проходит на очень высоких скоростях.

На видео, которое набрало больше миллиона просмотров, можно увидеть роботов абсолютно разных форм, а это значит, что фантазию разработчиков ничто не ограничивает, кроме разве что размеров их детища. Автор видеоролика снял чемпионат по боям роботов, которые проходят в Японии среди студентов.