Обычный бухгалтер случайно сделал крутую фотосессию, сняв, как резвятся мыши

Многие считают, что полевые мыши — самые ненавистные вредители. Они способны без особых усилий пробираться в деревянные дома, есть крупы, а также портить урожай. Заметить их в естественной среде обитания может только обладающий орлиным глазом человек. Одним из таких является бухгалтер из Англии 56-летний Вал Саксби, который запечатлел на камеру этих вредных, но очаровательных созданий.

1. Готовлюсь к роли нового Человека-паука 2. Семечки есть? А если найду? 3. Дай, друг, на счастье лапу! 4. Красота-то какая! Лепота! 5. Да пошли уже, с ним бесполезно спорить 6. Кто не спрятался, я не виноват