Обычный бухгалтер случайно сделал крутую фотосессию, сняв, как резвятся мыши

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Обычный бухгалтер случайно сделал крутую фотосессию, сняв, как резвятся мыши

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Фото © Val Saxby

Многие считают, что полевые мыши — самые ненавистные вредители. Они способны без особых усилий пробираться в деревянные дома, есть крупы, а также портить урожай. Заметить их в естественной среде обитания может только обладающий орлиным глазом человек. Одним из таких является бухгалтер из Англии 56-летний Вал Саксби, который запечатлел на камеру этих вредных, но очаровательных созданий.

1. Готовлюсь к роли нового Человека-паука

2. Семечки есть? А если найду?

3. Дай, друг, на счастье лапу!

4. Красота-то какая! Лепота!

5. Да пошли уже, с ним бесполезно спорить

6. Кто не спрятался, я не виноват

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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