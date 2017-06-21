Почему комары кусают не всех? Генетики выяснят с помощью грязных носков

Скоро мы узнаем ответ на вопрос, который давно мучает многих: почему некоторые во время отдыха на природе постоянно отмахиваются от комаров, а другие не вызывают у назойливых москитов никакого интереса.

В этом месяце британские учёные начали проводить исследования, чтобы выяснить, является наследственность ключевым фактором в привлечении комаров или же это обусловлено другими особенностями организма. Об этом миру рассказало издание Scientific American.

Учёные собрались выяснить это весьма интересным способом: они возьмут грязные носки у 200 пар близнецов, родившихся в Британии и Гамбии, и поместят их в аэродинамическую трубу с москитами, чтобы отслеживать перемещения насекомых.

Учёные выяснят, является ли запах носков естественным репеллентом Фото © Flickr/jessica wilson

Результаты этого исследования будут применяться при разработке эффективных средств против комаров и прочих кровососущих насекомых. С помощью эксперимента исследователи намерены выяснить, сможет ли изменение запаха тела сделать человека более или менее привлекательным для москитов.

Это исследование предваряет другой эксперимент тех же учёных: в 2015 году они взяли двух идентичных и двух неидентичных близнецов и следили за тем, насколько они привлекательны для комаров. Идентичные близнецы обладали одинаковым уровнем "привлекательности" для комаров, что натолкнуло учёных на мысль, что он обусловлен генетическими особенностями.