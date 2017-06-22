Учёные доказали, что чем старше отец, тем выше вероятность рождения гика

Такие дети, как правило, замкнутые, и у них более высокий IQ, чем у ребят с молодыми папами.

Чем взрослее мужчина, тем "страннее" его дети, заявили учёные из Великобритании и США. Согласно их исследованию, ребёнок с пожилым отцом становится с возрастом более замкнутым; как правило, у него высокий IQ, и он полностью погружается в свои интересы в отличие от тех, у кого молодые папы, сообщает журнал Translational Psychiatry.

Для этого были проанализированы анкеты 7781 британского близнеца, данные которых учёные сопоставили в соответствии с невербальным IQ детей в возрасте 12 лет и информацией о том, насколько они сосредоточены и социально активны. Затем исследователи объединили полученные баллы и создали своего рода "индекс гиков". Причём это не значит, что эти дети не приспособлены к жизни, наоборот, они, как правило, добиваются больших успехов.

Причина в том, что из-за старения клетки, производящие сперматозоиды, перестают нормально копировать ДНК. Это провоцирует мутации Фото © Flickr/Sal

Так, например, у детей с отцами в возрасте 25 лет или моложе средний балл составляет 39,6, от 35 до 44 лет — 41 балл, старше 50 лет — 47 баллов. Таким образом, индекс увеличивался примерно на 1,5 балла за каждые пять лет в возрасте отца. При этом возраст матери практически не влиял на этот показатель.

Таким образом, пожилой отец положительно влияет на становление ребёнка и повышает его способности к техническим предметам в школе. Однако гены, которые предрасполагают к такому развитию, могут также привести к повышенному риску аутизма. Но до сих пор остаётся много вопросов.