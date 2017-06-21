Женщинам в Саудовской Аравии позволят учиться без разрешения мужчин

Король Саудовской Аравии издал указ, позволяющий теперь женщинам свободно пользоваться госуслугами, такими как образование или здравоохранение, без разрешения мужчин.

Сейчас в СА женщина должна жить под наблюдением опекуна мужского пола, ждать от него разрешения на путешествия, образование, посещение врачей и т.д. Король Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд подписал указ, позволяющий женщинам пользоваться государственными услугами образования, здравоохранения и даже представлять себя в суде без необходимости согласия их опекунов. Это не означает полного освобождения женщины из-под опеки, однако можно полагать, что это первый шаг к равноправию в королевстве.

По крайней мере, этот указ может позволить пересмотреть систему опеки над женщинами. Женщины независимы и могут позаботиться о себе Маха Экил, правозащитник

Саудовская Аравия продолжает оставаться одной из жёстких стран с гендерной сегрегацией народа. Ограничения женских прав вызвали многолетние протесты со стороны феминисток в королевстве. Так, например, в 2013 году была арестована активистка Азиза Аль-Юсеф за вождение транспортного средства (запрет на управление авто женщинами был введён в 1957 году. — Прим. ред.)

В сентябре прошлого года около 2,5 тысячи женщин в КСА требовали у короля прекращения мужской опеки над собой. Примерно 14 тысяч подписали петицию, призывающую к прекращению ограничительного закона. Кроме того, в Сети было организовано онлайн-движение под хештегом #IAmMyOwnGuardian.

Однако стоит отметить, что тенденция на улучшение прав женщин началась в 2011 году, когда предшественник Салмана, король Абдалла, разрешил выбирать женщин в шуру, совещательный орган при правительстве королевства.

Так, в декабре 2015 года саудиткам впервые разрешили голосовать на муниципальных выборах. А в 2012 году они впервые приняли участие в Олимпийских играх.