Лабрадор спас мальчика, который заблудился в горах: пёс грел его и находил воду

Лабрадор по кличке Макс спас жизнь 14-летнему Хуану Эриберто Тревино, который потерялся в горах Сьерра-Мадре, Мексика, отправившись на поиски дров для костра.

Отдыхавший в летнем лагере в горах Сьерра-Мадре подросток отправился на поиски дров для костра. Мальчик немного заблудился, а вскоре подвернул ногу и упал в овраг.

К счастью, всё это время позади был Макс, который заметил падение мальчика. При падении Хуан повредил ногу — это ограничило возможность свободно передвигаться по горной местности.

Двое суток пёс не отходил от мальчика, позволяя себя обнимать и таким образом согреваться. Также Макс показывал Хуану лужи с горной водой, из которых пёс и школьник пили.

Когда спустя двое суток спасателям удалось найти мальчика, они заявили, что если бы не лабрадор, то ему пришлось бы очень тяжко.

В этой местности легко потеряться. Ночью очень холодно, поскольку здесь высокая точка. Ребёнку посчастливилось быть тут с собакой Мартин Кастильо, полицейский

После спасения Хуан хотел забрать своего героя себе домой, но ему сообщили, что у Макса уже есть хозяин.