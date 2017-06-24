Девушка из Кот-д'Ивуара стала звездой Инстаграма благодаря скульптурам из волос

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Девушка из Кот-д'Ивуара стала звездой Инстаграма благодаря скульптурам из волос

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Фото © Instagram/laetitiaky

21-летняя Летиция Кью из Абиджана, Кот-д'Ивуар, прославилась в "Инстаграме" созданием удивительных композиций из собственных волос. На странице необычной художницы уже больше 15 тысяч подписчиков, и их количество неизменно растёт.

Для создания причёсок девушка использует самые различные материалы: ткани, шерсть, цветы и даже проволоку.

Публикация от KY (@laetitiaky)

На создание некоторых работ у Летиции уходит всего несколько минут, другие же отнимают по полдня.

Публикация от KY (@laetitiaky)

Художница старается не размышлять над композициями слишком долго и черпает вдохновение "отовсюду и ниоткуда".

Публикация от KY (@laetitiaky)

Летиция считает причёски способом выразить себя и показать своё творчество другим.

Публикация от KY (@laetitiaky)

Я очень рада, что многие люди делятся своим творчеством. Это меня очень увлекает, но в то же время я чувствую ответственность перед поклонниками. Я очень надеюсь, что смогу оправдать их ожидания!

Летиция Кью

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