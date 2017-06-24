Девушка из Кот-д'Ивуара стала звездой Инстаграма благодаря скульптурам из волос

Для создания причёсок девушка использует самые различные материалы: ткани, шерсть, цветы и даже проволоку.
На создание некоторых работ у Летиции уходит всего несколько минут, другие же отнимают по полдня.
Художница старается не размышлять над композициями слишком долго и черпает вдохновение "отовсюду и ниоткуда".
Летиция считает причёски способом выразить себя и показать своё творчество другим.
Я очень рада, что многие люди делятся своим творчеством. Это меня очень увлекает, но в то же время я чувствую ответственность перед поклонниками. Я очень надеюсь, что смогу оправдать их ожидания!
Летиция Кью
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