Девушка из Кот-д'Ивуара стала звездой Инстаграма благодаря скульптурам из волос

21-летняя Летиция Кью из Абиджана, Кот-д'Ивуар, прославилась в "Инстаграме" созданием удивительных композиций из собственных волос. На странице необычной художницы уже больше 15 тысяч подписчиков, и их количество неизменно растёт.

Публикация от KY (@laetitiaky) Июн 6 2017 в 5:46 PDT

Для создания причёсок девушка использует самые различные материалы: ткани, шерсть, цветы и даже проволоку.

Публикация от KY (@laetitiaky) Май 22 2017 в 11:11 PDT

На создание некоторых работ у Летиции уходит всего несколько минут, другие же отнимают по полдня.

Публикация от KY (@laetitiaky) Апр 29 2017 в 11:08 PDT

Художница старается не размышлять над композициями слишком долго и черпает вдохновение "отовсюду и ниоткуда".

Публикация от KY (@laetitiaky) Янв 22 2017 в 8:33 PST

Летиция считает причёски способом выразить себя и показать своё творчество другим.

Публикация от KY (@laetitiaky) Май 29 2017 в 4:59 PDT