Из легендарного бара украден секретный ингредиент — настоящий человеческий палец

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Из легендарного бара украден секретный ингредиент — настоящий человеческий палец

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Фото: Социальные сети

Причём это происходит уже в девятый раз — посетители забирают их себе в качестве сувенира или просто-напросто проглатывают вместе с виски.

Бар Sourdough Saloon, который находится в гостинице в городе Доусон-Сити, известен своим фирменным коктейлем Sourtoe Cocktail. Его особенность заключается в том, что помимо виски туда кладут мумифицированный палец, которого нужно коснуться губами во время употребления напитка. Эта традиция возникла ещё в 1920-х годах, когда один из любителей выпить лишился пальца по пути к Аляске и решил его сохранить в банке со спиртом, сообщает BuzzFeed News.

Вы можете пить его быстро, вы можете пить его медленно, но ваши губы должны коснуться пальца!

Девиз бара

<p>Фото: www.facebook.com/DowntownHotelDawsonCity</p>

По словам очевидцев, палец украл один из посетителей с французским акцентом. Официанты обслуживали его вплоть до закрытия, надеясь на щедрые чаевые, но преступник скрылся вместе с сувениром. Королевская канадская полиция расследует кражу.

<p>Фото: www.facebook.com/DowntownHotelDawsonCity</p>

Впрочем, это не первый раз, когда в баре пропадает мумифицированный палец. Такое происходило по меньшей мере восемь раз. В большинстве случаев клиенты их крадут в качестве сувенира, но некоторые умудряются проглатывать. Поэтому в баре установлен штраф в $2,5 тыс. за поедание и проглатывание пальца.

<p>Фото: www.facebook.com/DowntownHotelDawsonCity</p>

На такие случаи в баре имеется резерв: люди жертвуют свои отрубленные пальцы заведению. Так, например, в коллекции уже имеются жертвы газонокосилки, обморожения и ампутации.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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