Из легендарного бара украден секретный ингредиент — настоящий человеческий палец

Причём это происходит уже в девятый раз — посетители забирают их себе в качестве сувенира или просто-напросто проглатывают вместе с виски.

Бар Sourdough Saloon, который находится в гостинице в городе Доусон-Сити, известен своим фирменным коктейлем Sourtoe Cocktail. Его особенность заключается в том, что помимо виски туда кладут мумифицированный палец, которого нужно коснуться губами во время употребления напитка. Эта традиция возникла ещё в 1920-х годах, когда один из любителей выпить лишился пальца по пути к Аляске и решил его сохранить в банке со спиртом, сообщает BuzzFeed News.

Вы можете пить его быстро, вы можете пить его медленно, но ваши губы должны коснуться пальца! Девиз бара

По словам очевидцев, палец украл один из посетителей с французским акцентом. Официанты обслуживали его вплоть до закрытия, надеясь на щедрые чаевые, но преступник скрылся вместе с сувениром. Королевская канадская полиция расследует кражу.

Впрочем, это не первый раз, когда в баре пропадает мумифицированный палец. Такое происходило по меньшей мере восемь раз. В большинстве случаев клиенты их крадут в качестве сувенира, но некоторые умудряются проглатывать. Поэтому в баре установлен штраф в $2,5 тыс. за поедание и проглатывание пальца.

На такие случаи в баре имеется резерв: люди жертвуют свои отрубленные пальцы заведению. Так, например, в коллекции уже имеются жертвы газонокосилки, обморожения и ампутации.