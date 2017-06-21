В Tinder создали новый алгоритм поиска секс-партнёров, похожих на любимых звёзд

В Сети появилось новое приложение, которое поможет найти в "Тиндере" человека, похожего на любимую вами знаменитость, на вас самих или на вашего бывшего возлюбленного, которого вы не можете забыть.

Приложение называется Dating.ai. Оно помогает распознавать лица на фотографии, которую вы загрузите, и сопоставляет её с базой "Тиндера" и нескольких других сайтов знакомств. Этот способ многие находят циничным и говорят, что он нарушает правила пользования сервисами.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 21 2017 в 7:02 PDT

Приложение рассчитывает расстояние между глазами, форму и соотношение носа и губ. Конечно, в результатах будет не точная копия знаменитости, а просто человек, который похож по этим параметрам, — возможно, не очень симпатичный.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 21 2017 в 7:03 PDT

По словам разработчиков, претензии, касающиеся нарушения конфиденциальности, необоснованны, ведь люди регистрируются на сайтах знакомств как раз для того, чтобы их нашли другие пользователи. Пока что приложение не до конца доработано, в нём можно искать лишь пару противоположного пола. Поиск "женщина — женщина" и "мужчина — мужчина" находится в разработке.