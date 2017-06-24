Фитнес-пара на себе доказывает, что есть нужно много, один раз в сутки и ночью

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Фитнес-пара на себе доказывает, что есть нужно много, один раз в сутки и ночью

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Фото: © instagram.com/bigjenni

Блейк Хортон и Дженни Хиральдо из штата Нью-Джерси могут похвастаться великолепными телами. Их секрет в том, что они занимаются спортом и едят всё, что душе угодно, но лишь один раз в сутки. И Блейк, и Дженни ведут "инстаграм", где выкладывают записи своих ночных пиров.

Блейк и Дженни познакомились в спортивном зале больше года назад. К тому моменту Блейк уже открыл для себя способ питания, который называют прерывистым голоданием. Обычные диеты помогали ему сбросить вес, но делали глубоко несчастным.

Я выглядел ужасно и совершенно точно не был счастлив. Я сбросил почти 30 килограммов, но при этом грустил, я ел небольшими порциями в течение дня — и всегда был голоден

Блейк Хортон

Теперь и Блейк, и Дженни питаются всего один раз в сутки — зато используют этот раз на полную катушку. В рацион пары входят пиццы, вафли, гигантские сэндвичи, хот-доги и прочая еда, приводящая в ужас поклонников здорового образа жизни.

Теперь я гораздо счастливее, чем раньше. Люди думают, что я весь день провожу в спортзале, но летом я туда даже не захожу и просто тренируюсь на улице

Блейк Хортон

Блейк уже четыре года помогает и другим худеющим людям обрести вкус жизни. Он говорит, что обычно люди либо худеют, но ненавидят еду, либо любят есть, но не худеют.

Я показываю людям, что для красивого тела вовсе не обязательно быть несчастным

Блейк Хортон

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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