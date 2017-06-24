Фитнес-пара на себе доказывает, что есть нужно много, один раз в сутки и ночью

Блейк и Дженни познакомились в спортивном зале больше года назад. К тому моменту Блейк уже открыл для себя способ питания, который называют прерывистым голоданием. Обычные диеты помогали ему сбросить вес, но делали глубоко несчастным.
Я выглядел ужасно и совершенно точно не был счастлив. Я сбросил почти 30 килограммов, но при этом грустил, я ел небольшими порциями в течение дня — и всегда был голоден
Блейк Хортон
Теперь и Блейк, и Дженни питаются всего один раз в сутки — зато используют этот раз на полную катушку. В рацион пары входят пиццы, вафли, гигантские сэндвичи, хот-доги и прочая еда, приводящая в ужас поклонников здорового образа жизни.
Теперь я гораздо счастливее, чем раньше. Люди думают, что я весь день провожу в спортзале, но летом я туда даже не захожу и просто тренируюсь на улице
Блейк Хортон
Блейк уже четыре года помогает и другим худеющим людям обрести вкус жизни. Он говорит, что обычно люди либо худеют, но ненавидят еду, либо любят есть, но не худеют.
Я показываю людям, что для красивого тела вовсе не обязательно быть несчастным
Блейк Хортон
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