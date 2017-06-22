"Теперь он один из наших братьев". Байкеры проводили в школу мальчика-изгоя

В Канаде десятки байкеров проводили в школу 10-летнего мальчика, над которым издевались одноклассники. Суровые мужчины встали на защиту ребёнка после того, как его мать пожаловалась на оскорбления и угрозы со стороны других учеников. Байкеры рассчитывают, что теперь издевательства прекратятся.

Десятки байкеров со всей Новой Шотландии собрались в канадском Сиднее, чтобы проводить в школу 10-летнего Ксандера Роуза. Мама мальчика пожаловалась, что одноклассники издеваются над сыном на протяжении всего обучения, но в последний год перешли все границы.

VIDEO: After a year of bullying 10 year old Xander Rose would like to forget. An escort to school he will always remember. @CTVAtlantic pic.twitter.com/fgQ55ouBNo — Kyle Moore (@KyleMooreCTV) 21 июня 2017 г.

Отчаявшаяся женщина писала жалобы в школу и даже обратилась в адвокатскую контору, но издевательства не прекратились. Одноклассники обзывали Ксандера, комментировали его вес и одежду и даже желали смерти.

Байкеры решили помочь ребёнку и показали ему, что значит быть крутым и сильным. Один из них посадил Ксандера позади себя, после чего мотопроцессия проехала по улицам Сиднея и прибыла к воротам школы. Несмотря на непривычную обстановку, мальчик выглядел счастливым и расслабленным.