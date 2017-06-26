26-летняя модель с кожей, как у шарпея: Я горжусь своим телом несмотря ни на что

В 10 лет у девушки диагностировали синдром Элерса — Данлоса, лечения от которого не существует.

26-летняя Сара Герц является одной из 12 человек с редким типом синдрома Элерса — Данлоса, вызванным дефектом в синтезе коллагена. Другими словами, кожа девушки легко повреждается, а суставы и мышцы постоянно болят. При этом из-за болезни сама Сара выглядит гораздо старше своего возраста, сообщает The Sun.

Сара с самого детства комплексовала из-за своей внешности. Она всегда носила мешковатую одежду, чтобы скрыть обвисшую кожу. Когда же девочка надевала что-то обтягивающее, то на её теле появлялись раны. К счастью, друзья и семья поддерживали Сару.

В семь лет я заметила, что со мной что-то не так, и уже к 10 годам мне поставили страшный диагноз. Я ненавидела себя и свою кожу Сара Герц

Когда Саре было 22 года, она рассталась с парнем и решила, что пора кардинально менять свою жизнь и принять себя такой, какая есть. Девушка признаётся, что это был трудный путь, зато сейчас она считает свою кожу главным достоинством. Благодаря своей подруге она стала моделью, и теперь её главная задача — рассказать миру о такой болезни, как синдром Элерса — Данлоса.