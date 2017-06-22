Джордж Клуни выставил на продажу свой бренд текилы за $1 млрд

Джордж Клуни уютно уместился на вершине голливудского Олимпа, и это приносит ему неплохие деньги. Несмотря на это актёр обогащается также за счёт личного бизнеса — производства текилы. На днях Клуни решил продать свой собственный бренд за 1 миллиард долларов.

Новыми владельцами бренда Diageo станут небезызвестные Johnnie Walker, Smirnoff и Cîroc. Компания была запущена в 2013 году Джорджем Клуни и двумя партнёрами. Тогда они даже не могли представить, что спустя 4 года их бизнес будет приносить миллиардную прибыль.

Если бы кто-то сказал мне, что на текиле я буду зарабатывать миллиарды, я бы посмеялся над этим шутником Джордж Клуни

Представители компании Diageo заявили, что даже после продажи Клуни и его партнёры будут продолжать заниматься продвижением текилы Casamigos. Новые владельцы уже заплатили 700 миллионов долларов за саму компанию и 300 миллионов в счёт производительности бренда в ближайшие 10 лет. Планируется вывести продажи на международный уровень.