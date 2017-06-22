Ветеринары спасли недоношенного малыша коалы, вытащив его из сумки мёртвой мамы

Читайте также

Ветеринары спасли недоношенного малыша коалы, вытащив его из сумки мёртвой мамы

8
Взрослого коалу случайно сбил автомобиль, водитель которого сразу же сообщил о происшествии.

Австралийские зоозащитники сняли на видео, как им удалось спасти маленького коалу из выводковой сумки погибшей матери. Дело в том, что животное сбил автомобиль, маму, к сожалению, спасти не удалось, несмотря на то, что водитель сразу же сообщил о происшествии. Ветеринары поместили мёртвого коалу в корзину для белья, чтобы попытаться вытащить её детёныша, сообщает Global News.

Малыша, который весил меньше фунта, назвали Мортоном. Пока не совсем ясно, сможет ли он выжить без мамы, но с каждым днём вероятность увеличивается. Поэтому коала находится под постоянной опекой.

Мортону всего 5–6 месяцев. Но дело в том, что малыши коал рождаются недоразвитыми, поэтому в сумке они проводят ещё год

Джулия Дженнингс

Мортону нашли приёмную маму, которая взялась за спасение детёныша. Пока, по словам ветеринаров, он отлично приспосабливается к новой жизни.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!