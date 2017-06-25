Что может скрываться под спокойной водой: 6 пугающих примеров

В Сети набирает популярность видео о жителе Флориды, который необдуманно потревожил речного монстра. Ролик сопровождается рекомендацией не плавать в этой реке. Позднее выяснилось, что в роли монстра выступает группа ламантинов — милых и безопасных водных животных. Лайф решил вспомнить, кто ещё может скрываться под спокойной водной гладью.

Киты — обаятельные и неагрессивные животные, которые не привыкли закусывать людьми. Но об этом можно забыть, если огромный кит выпрыгивает из воды прямо перед твоей лодкой.

На этом видео морская гладь совершенно не внушает опасения. Что же может случиться с тем, кто решит искупаться здесь в жаркий день? Автор видео наглядно демонстрирует результат такого плавания.

Львица решила преодолеть неглубокую речку вплавь, но недооценила опасность некоторых камней. Камней, которые внимательно за ней следили.

Мы уже убедились, что даже в спокойной воде могут скрываться самые разнообразные существа. Но от бегемотов такого подвоха точно никто не ожидал.

А это существо и вовсе не пыталось спрятаться, будучи уверенным, что его никто не потревожит. Но оно недооценило любопытство рыбаков, а также их склонность к риску.