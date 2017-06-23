Шалость удалась: секс-видео, которое выложили в Сеть ради шутки, стало вирусным

На видео можно заметить, как Марисса Сонкур, жительница Роксбургшира, развлекается со своим другом в уютном местечке на ипподроме "Келсо" в Шотландии. Когда главная героиня видеоролика узнала, что он стал достоянием Интернета, она была в ужасе.
Девушка призналась, что это была не самая лучшая вещь в жизни, которую она делала. Её друг, который был с ней на скачках в тот день, рассказал, что она выпила с парнем по несколько напитков, а потом они решили уединиться. Марисса Сонкур пожаловалась на этот инцидент полиции, но официальной жалобы так и не поступило.
Друзья рассказали, что абсолютно все её родственники (даже бабушка) и друзья видели этот ролик. Личность молодого человека на видео пока не удалось установить. По основной версии, видео снял его друг, а затем скинул в групповой чат в "Фейсбуке", чтобы "братва посмеялась". Именно после этого оно попало в общий доступ.
Единственное, что меня успокаивает, что я на видео не толстая и не голая
Марисса Сонкур
Видимо, так друзья решили пошутить, не подозревая, как популярно станет это видео. К несчастью, оно "пошло в массы" и превратило жизнь Мариссы в настоящий ад. Она понимает, что поступила не самым лучшим образом, что во всём виноват алкоголь, но очевидцу не стоило снимать всё это на камеру, тем более выкладывать в Сеть. Ролик на данный момент удалён из всех социальных сетей.
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