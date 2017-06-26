BBC: Рост числа пластических операций среди молодёжи связан с развитием соцсетей

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BBC: Рост числа пластических операций среди молодёжи связан с развитием соцсетей

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Фото © Flickr/Vito Fun 

BBC опубликовали выводы из доклада Наффилдского совета по биоэтике, согласно которому социальные сети вынуждают молодых людей совершать ненужные косметические процедуры. Под давлением Интернета юные девушки вкалывают себе ботокс и филлеры, а также ложатся под нож пластических хирургов. Агрессивному воздействию социальных сетей подвергаются даже дети до десяти лет.

В докладе Наффилдского совета по биоэтике (Великобритания) утверждается, что социальные сети и приложения для смартфонов создают у подростков неправильный образ собственного тела и вынуждают их обращаться за косметическими процедурами.

Отдельное внимание эксперты совета уделили играм, предназначенным для детей. Приложения, посвящённые пластическим операциям и макияжу, вынуждают девочек переживать за свою внешность и настраивают их на коррекцию своего тела в будущем.

<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/soundlessfall/4867580736/" target="_blank">Flickr/Aimee Heart</a></p>

К факторам, провоцирующим подростков на косметические процедуры и пластические операции, совет отнёс также лайки в соцсетях, отретушированные фотографии знаменитостей и рекламные рассылки. Эксперты призывают запретить несовершеннолетним самостоятельно принимать решение об инвазивных процедурах.

Мы живём в мире, где молодые люди ежедневно подвергаются серьёзному воздействию на тему того, как они должны выглядеть. Этически неверно использовать это и предлагать ненужные косметические процедуры до 18 лет

Наффилдский совет по биоэтике

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