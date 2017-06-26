BBC: Рост числа пластических операций среди молодёжи связан с развитием соцсетей

В докладе Наффилдского совета по биоэтике (Великобритания) утверждается, что социальные сети и приложения для смартфонов создают у подростков неправильный образ собственного тела и вынуждают их обращаться за косметическими процедурами.
Отдельное внимание эксперты совета уделили играм, предназначенным для детей. Приложения, посвящённые пластическим операциям и макияжу, вынуждают девочек переживать за свою внешность и настраивают их на коррекцию своего тела в будущем.
К факторам, провоцирующим подростков на косметические процедуры и пластические операции, совет отнёс также лайки в соцсетях, отретушированные фотографии знаменитостей и рекламные рассылки. Эксперты призывают запретить несовершеннолетним самостоятельно принимать решение об инвазивных процедурах.
Мы живём в мире, где молодые люди ежедневно подвергаются серьёзному воздействию на тему того, как они должны выглядеть. Этически неверно использовать это и предлагать ненужные косметические процедуры до 18 лет
Наффилдский совет по биоэтике
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