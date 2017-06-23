Водители автобусов пришли на работу в юбках в ответ на запрет носить шорты

По словам протестующих, руководители запрещают носить им шорты в такую жару, при этом в большинстве автобусов даже нет кондиционеров.

Водители автобусов во французском Нанте пришли на работу в юбках в знак протеста. Дело в том, что в городе сейчас держится 25-градусная жара, но, несмотря на это, работникам всё равно запрещено носить шорты на работе, сообщает The Telegraph.

В связи с рекордным уровнем температуры местные власти рекомендуют принять срочные меры, чтобы избежать массовых тепловых ударов. Однако пока водителям остаётся только бастовать. По их словам, это совершенно неприемлемые условия труда — когда во многих автобусах даже нет кондиционеров.

Боссы говорят, что шорты не подходят для нашей профессии. Тогда мы решили прийти в юбках, которые разрешены для женщин-водителей Водитель Габриэль Магнер

В Трудовом кодексе Франции нет упоминания о том, уместно ли на работе носить шорты. Поэтому работодатели могут сами устанавливать дресс-код для своих сотрудников. Однако если работник считает, что его здоровью что-то угрожает, то он может действовать в своих интересах.

Так, например, автобусная компания Semitan заняла жёсткую позицию по отношению к шортам на рабочем месте — несмотря на то что водителей в их каютах никто не видит. Прошлым летом после жалоб работников она выпустила более "дышащие" летние брюки, но от своих правил не отступила.