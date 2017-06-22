Китайские учёные выявили связь между длительным кормлением грудью и инсультами

Исследователи из Китайской медицинской академии и Оксфордского университета изучили почти 300 тысяч кормящих грудью женщин среднего возраста в течение восьми лет. В результате учёные обнаружили, что кормящие матери на 9% менее склонны к развитию сердечных заболеваний и на 8% — к инсульту.

Предыдущие исследования показали, что при грудном кормлении также происходит потеря веса, отмечаются более низкие уровни холестерина, артериального давления и глюкозы.

Один из авторов исследования, Санне Петерсон, заявила, что кормление детей до двух лет снизило риск сердечных заболеваний на 18%, инсульта — на 17%, а каждые дополнительные шесть месяцев снижают угрозу на четыре и три процента. Однако пока неясны последствия процесса кормления на риск сердечно-сосудистых заболеваний матери в будущем.

Возможно, быстрая "перезагрузка" метаболизма после беременности положительно влияет на здоровье матери Санне Петерсон, автор исследования

Положительные и резкие изменения в женском организме влияют на удаление жира, который был необходим в период беременности для роста ребёнка и для его кормления.

Результаты нашего исследования не отрицают важности выбора здорового образа жизни Санне Петерсон

Стоит отметить, что британки вошли в число наименее кормящих матерей: только одна из 200 женщин кормит малыша грудным молоком до года. Например, в Германии этот показатель составляет 23% процента, а в США — 27%.