Решена задача века: учёные поняли, почему опрокидываются чемоданы на ходу

Спустя полвека после изобретения Бернардом Д. Садоу чемодана на колёсиках французские учёные наконец придумали, как с ним правильно обращаться. А заодно поделились выводами со всеми любителями путешествий.
Когда сумка начинает качаться, мы интуитивно пытаемся замедлиться. Тогда как учёные Университета Париж Дидро настаивают: нужно увеличить скорость движения. Частота колебаний увеличится, а амплитуда — уменьшится.
Следует скорее ускориться, чем замедлиться, чтобы уменьшить амплитуду колебаний
Сильвиан Курре Дюпон
Если возможности разогнаться нет, физики предлагают ещё одно решение проблемы. Необходимо уменьшить угол наклона багажа к горизонтали. Проще говоря, опустите ручку своего чемодана пониже.
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