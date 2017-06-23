Решена задача века: учёные поняли, почему опрокидываются чемоданы на ходу

Всем любителям путешествий знакома проблема неустойчивости сумок на колёсиках — они любят опрокидываться в самый неподходящий момент. Французские учёные подошли к решению этой проблемы со всей серьёзностью: они проанализировали движение чемодана и придумали, как спасти его от опрокидывания. К счастью, воспользоваться их выводами могут не только физики.

Спустя полвека после изобретения Бернардом Д. Садоу чемодана на колёсиках французские учёные наконец придумали, как с ним правильно обращаться. А заодно поделились выводами со всеми любителями путешествий.

Когда сумка начинает качаться, мы интуитивно пытаемся замедлиться. Тогда как учёные Университета Париж Дидро настаивают: нужно увеличить скорость движения. Частота колебаний увеличится, а амплитуда — уменьшится.

Следует скорее ускориться, чем замедлиться, чтобы уменьшить амплитуду колебаний Сильвиан Курре Дюпон

Если возможности разогнаться нет, физики предлагают ещё одно решение проблемы. Необходимо уменьшить угол наклона багажа к горизонтали. Проще говоря, опустите ручку своего чемодана пониже.