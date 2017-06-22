Снайпер побил рекорд по дальности стрельбы, убив боевика в Ираке с 3450 метров

Прошлый рекорд установил снайпер из Великобритании, который застрелил талиба с 2475 метров.

Снайперы из элитных спецвойск ВС Канады установили новый мировой рекорд по расстоянию, с которого можно застрелить человека. Так, один из военных убил двух боевиков Исламского государства с расстояние 3450 метров в Ираке. Потребовалось всего десять секунд, чтобы поразить цель, сообщает The Globe and Mail.

Вместо бомб, которые могут убить мирных, мы используем снайперов. С такого расстояния боевики даже не понимают, что происходит. Военный источник

Выстрел был произведён из крупнокалиберной McMillan TAC-50. По словам источника, информация ещё проверяется, но, судя по всему, это новый мировой рекорд.

Прошлый мировой рекорд установил британский снайпер Крейг Гаррисон, который застрелил пулемётчика талибов с 2475 м в 2009 году Фото © Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

Объединённая оперативная группа (Joint Task Force) в основном участвует в контртеррористических операциях. Информация об этих элитных войсках засекречена, ни правительство Канады, ни Министерство национальной обороны не комментируют возможности, структуру и оперативные миссии подразделения.