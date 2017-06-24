Psychological Science: Люди причиняют душевную боль тем, кому хотят помочь

Согласно последним исследованиям психологов, люди могут намеренно заставить других испытывать негативные эмоции, если это может быть полезным в долгосрочной перспективе. Все результаты этих опытов опубликованы в журнале Psychological Science.

Люди могут заставить близких испытывать негативные эмоции в альтруистических целях, а не ради собственного удовольствия или пользы Фото: © EAST NEWS Чтобы выяснить, в каких случаях люди, причиняющие эмоциональную боль, становятся альтруистами, учёные проанализировали их быт Фото: © EAST NEWS Самым популярным примером стало запугивание ребёнка, который не хочет готовиться к экзаменам Фото: © EAST NEWS В таком случае люди становятся жестокими сейчас, чтобы принести пользу в будущем Фото: © EAST NEWS Для более точных данных было выбрано 140 добровольцев, которым нужно было сыграть в игру с анонимным партнёром Фото: © EAST NEWS Испытуемым нужно было почувствовать себя на месте человека, которого бросил любимый, а близкие его не поддерживают Фото: © EAST NEWS В результате те, кто действительно сочувствовал партнёру, старались вызвать у него чувство страха или гнева Фото: © EAST NEWS