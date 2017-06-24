Psychological Science: Люди причиняют душевную боль тем, кому хотят помочь

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Psychological Science: Люди причиняют душевную боль тем, кому хотят помочь

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Фото: © imago/blickwinkel/EAST NEWS

Согласно последним исследованиям психологов, люди могут намеренно заставить других испытывать негативные эмоции, если это может быть полезным в долгосрочной перспективе. Все результаты этих опытов опубликованы в журнале Psychological Science.

Люди могут заставить близких испытывать негативные эмоции в альтруистических целях, а не ради собственного удовольствия или пользы

Чтобы выяснить, в каких случаях люди, причиняющие эмоциональную боль, становятся альтруистами, учёные проанализировали их быт

Самым популярным примером стало запугивание ребёнка, который не хочет готовиться к экзаменам

В таком случае люди становятся жестокими сейчас, чтобы принести пользу в будущем

Для более точных данных было выбрано 140 добровольцев, которым нужно было сыграть в игру с анонимным партнёром

Испытуемым нужно было почувствовать себя на месте человека, которого бросил любимый, а близкие его не поддерживают

В результате те, кто действительно сочувствовал партнёру, старались вызвать у него чувство страха или гнева

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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