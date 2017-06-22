Выпускница вскрыла правду о медали по блату для дочки чиновника — реакция Сети

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Выпускница вскрыла правду о медали по блату для дочки чиновника — реакция Сети

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Фото: © instagram.com/miss_ruzanna_

В Сети набирает популярность видео с вручения медалей в одной из адыгейских школ. Со сцены одна золотая медалистка Рузанна Туко обвинила другую в незаслуженном получении награды, так как её мать является руководителем управления образования м.о. Тахтамукайского района. Девушка рассказала, что её одноклассница ни разу не отвечала на уроках.

Видео Рузанна выложила в свой "инстаграм", где написала: "Знаете, каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами, потому что не имеешь права не ответить на любом уроке, а человек, который НИ РАЗУ в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении?"

Девушка назвала "сверхнаглостью" тот факт, что педагоги её школы дотянули до медали "двоечницу". Впрочем, незаслуженной медалисткой уже заинтересовались в Министерстве образования Адыгеи. Создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства получения награды.

Большинство пользователей Сети поддержали девушку, пожелав девушке удачи во взрослой жизни. Однако нашлись и те, которые обвинили саму отличницу в безграмотности и зависти.

Этим поступком ты унизила не только их, но и себя в том числе. Была бы умней, не стала бы это высказывать на всеобщее обозрение, дабы приподнять себя в чужих глазах. Следите за собой! Никто не знает, как ты эту медаль заработала

milena_milena__mm

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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