Выпускница вскрыла правду о медали по блату для дочки чиновника — реакция Сети

В Сети набирает популярность видео с вручения медалей в одной из адыгейских школ. Со сцены одна золотая медалистка Рузанна Туко обвинила другую в незаслуженном получении награды, так как её мать является руководителем управления образования м.о. Тахтамукайского района. Девушка рассказала, что её одноклассница ни разу не отвечала на уроках.

Видео Рузанна выложила в свой "инстаграм", где написала: "Знаете, каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами, потому что не имеешь права не ответить на любом уроке, а человек, который НИ РАЗУ в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении?"

Девушка назвала "сверхнаглостью" тот факт, что педагоги её школы дотянули до медали "двоечницу". Впрочем, незаслуженной медалисткой уже заинтересовались в Министерстве образования Адыгеи. Создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства получения награды.

A post shared by Рузанна Туко (@miss_ruzanna_) on May 26, 2017 at 5:52am PDT

Большинство пользователей Сети поддержали девушку, пожелав девушке удачи во взрослой жизни. Однако нашлись и те, которые обвинили саму отличницу в безграмотности и зависти.

Этим поступком ты унизила не только их, но и себя в том числе. Была бы умней, не стала бы это высказывать на всеобщее обозрение, дабы приподнять себя в чужих глазах. Следите за собой! Никто не знает, как ты эту медаль заработала milena_milena__mm

Сейчас бы за школьную медаль рубиться,когда итак понятно,что их дают 90% тому, кто лижет лучше.А ЕЩЁ ШКОЛЬНЫЙ АТТЕСТАТ ВАЖЕН ДА! — Dan Lukyan (@danlukyan) 22 июня 2017 г.

У меня была такая в классе,тянули дуру до 11 класса на медаль,хотя она ей нахер не вперлась,залетела после выпускного и никуда не поступила — ПровинциальныйМатрац (@Bo7bo_bo1) 22 июня 2017 г.