Полицейский всю ночь обнимал бездомного котёнка, чтобы спасти его от одиночества

Офицер Кардин из Департамента полиции Лейкленда, Флорида, обнаружил крошечного брошенного котёнка, прячущегося у основания фонарного столба. Кардин подобрал котёнка и принёс его на участок. А чтобы детёныш не чувствовал себя одиноким, сержант Уоллес всю ночь держал его на руках и обнимал.

Офицер Кардин принёс подобранного котёнка в участок и обустроил ему спальное место из картонных коробок. Но питомец выглядел таким одиноким и несчастным, что сержант Уоллес не смог оставить его одного. Он взял малыша на руки и решил понянчиться с ним.

Уоллес обнимал котёнка всю ночь и уже не смог с ним расстаться. Он назвал найдёныша Кесли и решил забрать его себе. По счастливому стечению обстоятельств, котёнок нашёл себе нового папу в День отца — 19 июня.

Департамент полиции Лейкленда опубликовал фотографии Уоллеса и его нового питомца на своей странице в Facebook. Запись набрала уже больше 2 тысяч лайков.