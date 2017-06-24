Когда всю ночь тусил и наутро пришла недовольная соседка

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Когда всю ночь тусил и наутро пришла недовольная соседка

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В Сети набирает популярность видео про утку, пришедшую к двери дома, чтобы громко пожаловаться на жизнь. Говорливая птица напомнила пользователям типичные ситуации из их собственной жизни. Кроме того, автору видео дали несколько бесценных советов.

Большинству пользователей утка напомнила коммивояжёров и членов сект. Комментаторы предположили, что утка занимается распространением продуктов питания или пытается завербовать автора в секту.

Не найдётся ли у вас минутки поговорить о Боге нашем Дональде Даке?

Radwimp

Пользователи также вспомнили настойчивых соседей, которые приходят дать несколько непрошеных советов или жалуются на слишком громкую музыку прошлой ночью.

Если прислушаться, то можно услышать несколько весьма посредственных советов

oliverleigh

И, наконец, самый важный комментарий оставил пользователь kryten. Возможно, именно этот совет однажды спасёт чью-то жизнь.

Не впускайте её! Никогда не знаешь, чего ожидать от уток

kryten

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