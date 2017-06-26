Эта история разорвёт вам сердце: щенку отрезали лапу и бросили с моста

Команда зоозащитников из Лос-Анджелеса Hope For Paws подарила второй шанс на жизнь беззащитному бродячему щенку, который стал жертвой негодяев, отрезавших ему лапу и сбросивших его с девятиметрового моста в канал.
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