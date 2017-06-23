Нейронные сети помогают девушкам опробовать помаду любого бренда на смартфоне

Новое приложение MakeUp Plus делает большую услугу для мира люксовой декоративной косметики. Теперь каждая женщина, которая решила побаловать себя приобретением новой косметики, может заранее выбрать марку и оттенок помады, не выходя из дома. Кроме того, это избавляет от мук выбора непосредственно в самом магазине.
Создатели этого приложения подарили нам софт Meito для превращения своей фотографии в аниме-принцессу. Теперь они решили заключить контракты с такими косметическими брендами, как Bobbi Brown, Lancome, Clinique и YSL, и неплохо на этом заработать. Именно помады этих брендов представлены в приложении, доступные как для покупки, так и для "примерки".
Приложение использует геолокацию пользователя и показывает бренды, наиболее популярные в данном регионе. Для того чтобы попробовать продукты других компаний, вам всего лишь нужно изменить указанную в приложении страну.
Приложение Meito стало мегапопулярным во всём мире, особенно в Китае, и принесло своим создателям многомиллионную прибыль. По данным компании, их приложением пользуется 450 миллионов человек по всей планете. Неплохая клиентская база для продаж косметики, не так ли?
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