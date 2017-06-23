Положительный тест на беременность шокировал трансгендера после 4 лет гормонов

Это вторая беременность для 29-летнего мужчины. Первый ребёнок родился, когда ему было 19 лет, тогда он ещё не считал себя трансгендером.

29-летний житель Висконсина Каси Салливан родился с женским телом, но всегда ощущал себя мужчиной. Поэтому четыре года назад он начал свой "переход", принимая тестостерон. Только после двойной мастэктомии в мае 2016 года Каси пришлось на время прекратить принимать таблетки, однако уже через шесть месяцев он узнал, что забеременел, сообщает Mirror.

Каси воспитывает пятилетнего сына Грейсона от предыдущих отношений, но тогда он отрицал, что является трансгендером, и надеялся, что беременность сможет пробудить в нём женственность. Но этого не произошло. Все девять месяцев Крис чувствовал себя некомфортно. Только после рождения Грейсона он осознал свою гендерную идентичность.

Эта беременность абсолютно другая. Мне нравится смотреть на своё мужское тело и видеть, как ребёнок растёт внутри меня Каси Салливан

Каси пожаловался, что в Интернете нет практически никакой информации о родителях-трансгендерах, которая помогла бы в воспитании ребёнка. Поэтому мужчина начал вести блог на YouTube, где делится опытом со своими подписчиками.

О том, что он трансгендер, Каси узнал, когда ему было 18. В течение нескольких лет он обдумывал, так ли это, так как боялся реакции семьи. За это время он успел выйти замуж, но брак не продлился долго: супруг узнал о сомнениях Каси и подал на развод. Тогда мужчина решил, что не будет ориентироваться на чужое мнение, и начал своё перевоплощение. С нынешним партнёром он состоит в отношениях уже три года. Они мечтали о ребёнке, но не ожидали, что это произойдёт так быстро, из-за приёма гормонов.