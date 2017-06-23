Instagram раскрыл тайну трансгендера подписчикам, не спросив у него разрешения

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Instagram раскрыл тайну трансгендера подписчикам, не спросив у него разрешения

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Коллаж © L!FE  Фото: © instagram.com/hailtothe_king

Знаменитый на Филиппинах гонщик Ян Кинг не планировал рассказывать всем вокруг о своём пристрастии к переодеванию в женскую одежду. Возможно, гонщику удалось бы сохранить свой пикантный секрет... Но "Инстаграм" решил иначе и разослал информацию о тайной странице Яна всем его знакомым.

Гонщик Ян Кинг с детства знал, что отличается от других мужчин. Близкие друзья и даже жена Яна знали о его особенностях, но широкая публика не имела доступа к такой личной информации.

Ян вёл отдельную страницу в "Инстаграме", где выкладывал свои фотографии в женской одежде. Он специально привязал её к другому номеру телефона и использовал псевдоним, чтобы никто не смог его узнать. Ян думал, что предусмотрел всё, но соцсеть решила иначе.

Я обедал со своей мачехой, когда друзья прислали мне сообщения, что получили уведомление "Инстаграма", в котором говорилось: "Ваш друг Ян Кинг находится в Instagram как Энджи Мид"

Ян Кинг

Ян до сих пор не понимает, как социальная сеть смогла связать два его аккаунта и почему решила рассказать об этом всем вокруг. Ему и его друзьям стали приходить сотни сообщений. И так как Филиппины остаются консервативной католической страной, далеко не все они были доброжелательными.

Теперь Ян не скрывает свою сексуальную идентичность и ведёт сразу две страницы в "Инстаграме" — под женским и мужским именем. Он помогает тем, кто стал жертвой травли, и старается повысить уровень лояльности к ЛГБТ-движению на Филиппинах.

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