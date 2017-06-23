Instagram раскрыл тайну трансгендера подписчикам, не спросив у него разрешения

Знаменитый на Филиппинах гонщик Ян Кинг не планировал рассказывать всем вокруг о своём пристрастии к переодеванию в женскую одежду. Возможно, гонщику удалось бы сохранить свой пикантный секрет... Но "Инстаграм" решил иначе и разослал информацию о тайной странице Яна всем его знакомым.

So happy to land on second place today I feel blessed and thrilled. Thank you to my support crew @marcsoong @theallanuy @igor.thepainter This one is for you DAD ❤️ #formulamasters #zuhairaceway #giautomotivegroup #carpornracing Публикация от Angie Mead King (@hailtothe_king) Июн 17 2017 в 7:29 PDT

Гонщик Ян Кинг с детства знал, что отличается от других мужчин. Близкие друзья и даже жена Яна знали о его особенностях, но широкая публика не имела доступа к такой личной информации.

Публикация от Angie Mead King (@hailtothe_king) Июн 11 2017 в 7:40 PDT

Ян вёл отдельную страницу в "Инстаграме", где выкладывал свои фотографии в женской одежде. Он специально привязал её к другому номеру телефона и использовал псевдоним, чтобы никто не смог его узнать. Ян думал, что предусмотрел всё, но соцсеть решила иначе.

Публикация от Angelina Mead King (@hailtothe_queen_) Июн 10 2017 в 3:44 PDT

Я обедал со своей мачехой, когда друзья прислали мне сообщения, что получили уведомление "Инстаграма", в котором говорилось: "Ваш друг Ян Кинг находится в Instagram как Энджи Мид" Ян Кинг

Публикация от Angelina Mead King (@hailtothe_queen_) Май 20 2017 в 6:13 PDT

Ян до сих пор не понимает, как социальная сеть смогла связать два его аккаунта и почему решила рассказать об этом всем вокруг. Ему и его друзьям стали приходить сотни сообщений. И так как Филиппины остаются консервативной католической страной, далеко не все они были доброжелательными.

Публикация от Angie Mead King (@hailtothe_king) Май 29 2017 в 10:54 PDT

Теперь Ян не скрывает свою сексуальную идентичность и ведёт сразу две страницы в "Инстаграме" — под женским и мужским именем. Он помогает тем, кто стал жертвой травли, и старается повысить уровень лояльности к ЛГБТ-движению на Филиппинах.