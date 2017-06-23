Найден древнейший протез, который принадлежал девушке, жившей 3 тыс. лет назад

Археологи нашли деревянный палец, который помогал дочери священника ходить. Сложная конструкция использовалась около трёх тысяч лет назад и была названа самым древним протезом в мире.

Хитроумное устройство состоит из нескольких частей и сконструировано так, чтобы поддерживать баланс стопы. Чтобы внимательно изучить находку, которая была сделана ещё в 2000 году, команда исследователей и египтологов из Базельского и Цюрихского университетов и музея Египта в Каире использовала последние технологии в области рентгена, компьютерной томографии и микроскопии. Члены команды внимательно изучили каждый миллиметр протеза и пришли к потрясающим открытиям.

Когда протез был найден, он всё ещё был прикреплён к скелету женщины, которая его носила Фото © Universität Basel

Протез выполнен из дерева и искусно вырезан мастером. Древний резчик пытался сделать максимально правдоподобную модель большого пальца ноги, сохранив не только эстетику, но и по возможности мобильность владелицы протеза. Конструкция также была предназначена для ношения в сандалиях — самой популярной обуви того времени.

Основная часть протеза изготовлена из дерева лиственной породы, а ремешок, с помощью которого конструкция крепилась к телу, оказался необычайно крепким, несмотря на то что был изготовлен из растительных волокон. Сейчас учёные пытаются понять, с помощью каких инструментов изготавливался этот протез.

Археологи давно знают о мастерстве резчиков по дереву того времени, но впервые столкнулись со столь необычной работой. Этот протез был признан самым старым протезом, когда-либо найденным при раскопках. По словам учёных, он так хорошо сохранился благодаря сухому климату, который характерен для гробниц Верхнего Египта.

О высоком положении семьи говорит не только место захоронения, но и качество выполненного протеза. Только для девушки из высшего класса резчик по дереву сделал бы столь реалистичный протез. Семья девушки была близка к королевской семье и оказалась похоронена в гробнице у древней церкви.